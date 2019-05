SERIE B: VERONA-CITTADELLA DOMENICA ALLE 21.15

28/05/2019

La partita fra Hellas Verona e Cittadella per la promozione in Serie A verrà disputata domenica 2 giugno ma verrà posticipata di mezz’ora con inizio alle ore 21.15, per consentire di concludere tutte le attività legate al Giro d’Italia. E’ quanto emerge dal parere della Lega B che segnala i motivi organizzativi legati ai play off.