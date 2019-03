SERIE B: 12 FERMATI, NON OMOLOGATO BENEVENTO-SPEZIA

19/03/2019

Sono 12 i calciatori fermati dal giudice sportivo di Serie B a margine della 10a giornata di ritorno. Tutti squalificati per un turno ad eccezione di Pasciuti (Carpi), che salterà 2 gare. Gli altri 11 squalificati sono: Kresic (Carpi), Lee (Verona), Volta (Benevento), Mendes (Livorno), Addae (Ascoli), Falasco (Perugia), Jallow (Salernitana), Marrone (Verona), Ninkovic (Ascoli), Okereke (Spezia), Tonucci (Foggia). Non omologato il risultato di Benevento-Spezia (terminata 2-3), dopo il reclamo del club sannita in ordine alla regolarità della gara. Al centro del ricorso c'è la posizione di David Okereke, il cui tesseramento potrebbe essere considerato irregolare alla luce dell'inchiesta della procura della Spezia sull'immigrazione clandestina di 13 baby calciatori nigeriani arrivati in Italia, tra cui proprio Okereke.