ROMA, RANIERI: "RINGRAZIO I TIFOSI, PRONTO A RISOLVERE ALTRI PROBLEMI"

26/05/2019

"Ormai mi sento un allenatore europeo e internazionale. Dove ci sarà un progetto intrigante e qualcosa da risolvere mi chiameranno, è il mio karma". Lo ha detto Claudio Ranieri, alla sua ultima partita sulla panchina della Roma, a proposito del proprio dopo la partita vinta 2-1 all'Olimpico contro il Parma. "La mia commozione? Era la pioggia - ha aggiunto a Sky - . Sono belle cose, poi per chi è tifoso della squadra...devo ringraziarli, sono veramente contento. Eravamo in due a chiudere la stagione, lui (De Rossi, ndr) giocando e io allenando. Sono state emozioni bellissime, andiamo avanti. Chi vedo in panchina alla Roma? Non lo so, è importante che facciano bene, parlo da tifoso. Auguro il meglio".