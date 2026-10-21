Bayern, Kimmich salterà la sfida contro l'Arsenal a causa di un lutto in famiglia

21 Ott 2026 - 12:17
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Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Joshua Kimmich questa sera contro l'Arsenal, il difensore tedesco sarà assente a causa di un lutto che ha colpito la sua famiglia. La conferma è arrivata direttamente dai bavaresi, che hanno chiesto anche di non approfondire la questione: "A causa di un lutto in famiglia, Joshua Kimmich non è stato convocato per la partita odierna contro l'Arsenal. A nome della famiglia, chiediamo che la sua privacy e il suo dolore vengano rispettati e che si evitino ulteriori domande e articoli di stampa. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze a Joshua Kimmich e ai suoi cari". 

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