ROMA, FAZIO: "PARTIRE COL PIEDE GIUSTO"

10/07/2019

Allenarsi bene durante il ritiro e partire forte in campionato sperando di voltare subito pagina dopo l'ultima, deludente, stagione. Federico Fazio indica i passi giusti da fare alla nuova Roma targata Paulo Fonseca. "Una buona partenza ti dà fiducia per il resto della stagione, penso che l'inizio sarà molto importante. Bisognerà fare un buon campionato e stare lì davanti e vicini - le parole del difensore argentino alla radio ufficiale del club giallorosso nel secondo giorno di preparazione a Trigoria -. Mancano sette settimane al via e avremo tempo di lavorare, di conoscere il mister, di prepararci al meglio, nella maniera migliore. Dobbiamo allenarci forte in questo periodo". La Roma, come spiegato dal nuovo ds Petrachi, è pronta a ripartire praticamente da zero con un nuovo tecnico e una rosa differente. "È una stagione che desta curiosità, non solo per i tifosi, ma anche a noi giocatori. Nel calcio succede, spesso cambiano gli allenatori e devi conoscere quello nuovo. Non vediamo l'ora di allenarci al massimo in questo periodo - spiega Fazio - È una cosa buona avere un allenatore molto esigente come Fonseca, perché la competitività fa grande la squadra, ti fa lottare e ti fa allenare più forte". L'obiettivo dei giallorossi e' tornare tra le prime quattro. "Che campionato sara'? Ci sono tanti cambiamenti, tutte le squadre che lottano per Champions League o scudetto hanno cambiato tanto, tra allenatori e giocatori - conclude il centrale - Sara' una novità per la Serie A e lo stesso sarà per noi: dobbiamo abituarci, conoscerci tra allenatore e giocatori. Sarà una bella sfida, non solo per noi, ma per tutte le squadre che hanno cambiato".