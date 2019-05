ROMA, BIAGGI: "DE ROSSI CI MANCHERÀ"

15/05/2019

Mi dispiace molto che Daniele lasci, è stato un fulmine a ciel sereno, non me l'aspettavo, è il nostro capitan futuro". Così Max Biaggi ha commentato la notizia dell'addio di De Rossi alla Roma. "Credo che Daniele si senta ancora calciatore e non si sentisse pronto a fare un ruolo più istituzionale e io seguo il suo pensiero, sono dalla parte dello sportivo", ha spiegato il campione di motociclismo ai microfoni di Rtl 102.5. "Ci mancherà perché lo vedremo giocare sicuramente sotto un altro colore, e dispiace non averlo".