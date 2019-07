REAL MADRID, ZIDANE LASCIA IL RITIRO

12/07/2019

Attraverso un comunicato ufficiale, il Real Madrid comunica che l'allenatore Zinedine Zidane ha lasciato il ritiro prestagionale in Canada per "motivi personali". Il club spagnolo non ha specificato i motivi dell'assenza del tecnico, da quattro giorno in Nord America con il resto della squadra. Il Real si sta allenamento a Montreal presso le strutture degli Impact di Joey Saputo. Zidane, che è arrivato a Montreal con sua moglie, è tornato urgentemente in Europa e il club ha riferito che il suo ritorno "rimane in sospeso".