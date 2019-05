PETAGNA: "QUANDO IL MILAN PRESE MATRI PIANSI"

24/05/2019

Andrea Petagna, che domenica affronterà il suo passato (Milan), ha ricordato i suoi trascorsi in rossonero in un'intervista a Dazn: “È successo quando avevo 17 anni, dovevo compierne 18, ero in ritiro con il Milan di Allegri. Adriano Galliani, che è stato quasi un secondo padre per me negli anni a Milano, mi aveva promesso che sarei rimasto in prima squadra ma l’ultimo giorno di mercato comprarono Matri ed io pur di non tornare in Primavera decisi di andare alla Sampdoria e come un bambino al quale hanno tolto un sogno ho pianto”.