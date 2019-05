PALERMO, RESPINTA LA RICHIESTA DI SOSPENSIVA DEI PLAYOFF

16/05/2019

La corte d'Appello della Figc ha rigettato nel tardo pomeriggio la richiesta di sospensiva della disputa dei playoff di Serie B, avanzata dal Palermo dopo la retrocessione in Serie C decisa dal tribunale federale per irregolarità amministrative. La fase a eliminazione diretta parte, così, regolarmente domani con il primo preliminare tra Spezia e Cittadella, mentre sabato è in programma Verona-Perugia.