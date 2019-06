NAPOLI, FABIAN RUIZ LANCIA LA SFIDA ALLA JUVE

05/06/2019

È stata una delle sorprese della stagione appena conclusa e dopo solo un anno Fabian Ruiz si sente già napoletano. In un'intervista col Corriere dello Sport il centrocampista della Spagna ha lanciato la sfida alla Juve (di Sarri?) in vista del prossimo anno: "Proveremo ad avvicinarci anche se non è facile, perché hanno una grande squadra. Quest’anno ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Per il prossimo sono sicuro che arriveremo a lottare fino alla fine con loro per lo scudetto".