LAZIO, IMMOBILE: "STIAMO FACENDO COSE INCREDIBILI"

22 ottobre 2017

Ancora a segno, ancora decisivo. La Lazio supera anche l'ostacolo Cagliari e Ciro Immobile mette a segno una doppietta nel 3-0 finale: "Era molto importante proseguire la nostra striscia di vittorie - ha dichiarato l'ettaccante biancoceleste - quello che stiamo facendo è davvero incredibile. Devo ringraziare i miei compagni per gli assist e anche questo stupendo pubblico che ci spinge sempre un passo più in là. Poteva starci un calo dopo l’impegno di coppa, ma la maturazione che ha subito questo gruppo sta proprio qui: nel lavoro di tutti, dalla società all’allenatore alla squadra. Scudetto? È facile sognare adesso, ma la squadra deve rimanere con i piedi per terra: quello che verrà di positivo, ce lo prenderemo. Se chiuderò la mia carriera qui? Posso dire di essere orgoglioso di indossare questa maglia fino al 2022”.