INTER, SKRINIAR: "PEDALARE FINO ALLA FINE PER LA CHAMPIONS"

07/04/2019

Dopo il pari con l'Atalanta, Milan Skriniar suona la carica in casa Inter per il finale di stagione. "Secondo me non è un risultato giusto, noi abbiamo creato più occasioni - ha spiegato a Inter Tv -. Questa partita era da vincere". "Purtroppo non siamo riusciti a fare gol, ma dal punto di vista fisico abbiamo fatto bene - ha aggiunto -. Rispetto alla gara d'andata abbiamo giocato molto meglio. Non abbiamo subito gol ed è une grande cosa". "Adesso mancano diverse partite, speriamo di vincerle - ha continuato -. Siamo in vantaggio di cinque punti sul quinto posto, ma c'è da pedalare fino alla fine". "Speriamo di arrivare a giocare questa Champions che vogliamo tutti - ha concluso -. Frosinone? Loro lottano per la salvezza, noi per la Champions. Sarà una partita difficile. Ho sentito Pinamonti, ci siamo scritti".