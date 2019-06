INTER, RITIRO A LUGANO DALL'8 AL 14 LUGLIO

14/06/2019

L'Inter annuncia le date del ritiro a Lugano, prima fase della preparazione estiva: i nerazzurri si alleneranno nel Canton Ticino dall'8 al 14 luglio. E nell'ultimo giorno, a conclusione del ritiro, alle 17.30 Handanovic e compagni affronteranno il Lugano per la prima edizione della Casinò Lugano Cup, occasione in cui verrà testata anche la Var in vista dell'inizio del campionato elvetico. Gli allenamenti dei nerazzurri saranno a porte chiuse per motivi di sicurezza, perché il campo centrale è in via di rifacimento anche se gli organizzatori sperano di concludere i lavori per fine giugno e aprire le porte ai tifosi.