GENOA, PRANDELLI: "A NAPOLI DOBBIAMO OSARE"

06/04/2019

Il Genoa è chiamato all'impresa contro il Napoli al San Paolo, ma Prandelli non ha paura. Anzi. "Abbiamo un gruppo solido e partiremo con la consapevolezza di trovare una squadra forte - ha spiegato il tecnico del Grifone -. Sarà una partita complicata ma la squadra ha bisogno di superare i suoi limiti sia tecnici che mentali". "Ci sono dei momenti perfetti ma anche certi momenti in cui dove puoi trovare una situazione inaspettata - ha aggiunto -. Noi dobbiamo lavorare sulle nostre qualità, pensare a mettere i giocatori nei ruoli giusti per mettere in difficoltà l'avversario. Abbiamo giocatori capaci di osare e voglio una squadra che osa". "La squadra è sul pezzo, ma l’importante è che tutti abbiano il senso di appartenenza e responsabilità - ha continuato Prandelli -. Ora non dobbiamo creare tensioni interiori ma tutti abbiamo possibilità di contribuire alla salvezza". "Non facciamo mai più pensieri che vadano al di là del nostro obiettivo", ha concluso.