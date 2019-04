FROSINONE, BARONI: "IL NAPOLI NON SARA' RILASSATO"

27/04/2019

"Domani sarà una gara difficilissima, dovrò stare attento a tutte le situazioni". Marco Baroni, allenatore del Frosinone, presenta cosi' la delicata sfida casalinga di domani con il Napoli, con i ciociari a caccia dell'impresa per continuare a sperare nella rimonta salvezza. "Qualcuno è più affaticato, quindi ci sono da valutare tante cose", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. "La nostra attenzione è rivolta a fare più punti possibili. Fare prestazioni importanti, non lasciare nulla di intentato. Il nostro atteggiamento mentale e fisico deve essere al massimo", ha sottolineato Baroni. Il tecnico ha assicurato che "la squadra ha sempre cercato di dare tutto, è successo anche a Cagliari. Siamo mancati di lucidità e attenzione nei momenti piu' importanti delle partite". Baroni ha poi avvertito: "Non vedo un Napoli rilassato. E' una squadra con grandi valori, ha fatto anche quest'anno un campionato importante. Dipenderà tutto da quello che andremo a fare noi sul campo. Servira' grande compattezza". Infine Baroni si è detto "contento per la convocazione di Cassata e Pinamonti" per lo stage della Nazionale. "Sono due ragazzi con un futuro importante davanti. Dovranno sempre lavorare al massimo senza mai mollare".