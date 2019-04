FROSINONE, BARONI: "CREDIAMO NELLA SALVEZZA"

07/04/2019

"Noi ci crediamo, non ci costa niente. Dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo in campo. Non vedo il motivo per cui fare un passo indietro". Il tecnico del Frosinone Marco Baroni crede nella salvezza dopo il successo conquistato contro la Fiorentina. "Abbiamo centrato due vittorie importanti, oggi la partita era complicata per la gestione della terza gara - ha evidenziato a Dazn - . Siamo una squadra che può solo giocare con ritmo e aggressività, i ragazzi sono stati molto bravi e ordinati e anche pericolosi quando riusciamo a rompere la loro linea di pressione. Siamo arrivati spesso davanti alla porta avversaria anche prima del gol".