DE ZERBI: "DE ROSSI? LE BANDIERE VANNO RISPETTATE"

18/05/2019

A margine dei commenti su Sassuolo-Roma, De Zerbi ha espresso anche il suo punto di vista sull'addio di De Rossi ai giallorossi. "A fine gara Daniele mi ha fatto i complimenti, dicendomi di aver visto i miei giocatori divertirsi - ha spiegato -. Per me è il miglior complimento". "Mi dispiace davvero per lui, io ho un De Rossi in squadra, ovvero Magnanelli - ha aggiunto -. Conosco il suo valore. Alcuni giocatori sono diversi da altri, alcune bandiere vanno rispettate e devono decidere loro quando smettere".