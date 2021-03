Calcio, i talenti del nuovo millennio: la top 10 dei nati nel 2003

Qui c’è un giocatore che ha già dimostrato di essere pronto per giocare ai più alti livelli possibili ed è Jamal Musiala del Bayern Monaco, grande protagonista della partita di Champions League vinta per 4-1 dalla sua squadra sul campo della Lazio. Musiala ha la doppia nazionalità, inglese e tedesca, ma ha scelto di giocare per la Nazionale tedesca. Tedesco al 100% è invece Florian Wirtz che ha già raggiunto quotazioni straordinarie. Anche in questo caso il Borussia Dortmund risulta all’avanguardia nella scelta dei giovani perché ha avuto il coraggio di investire un sacco di soldi sull’inglese Bellingham, che darà grandi soddisfazioni. Il Manchester City invece è andato a pescare in Argentina il mancino Sarmiento, sperando che diventi almeno la metà di Messi.