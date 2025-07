Calcio femminile, Mattarella: "Dalla preistoria le donne faticano, c'è molto da fare"

Un "torneo di alto livello e grande qualità" con il quale "avete mandato un messaggio alla società del nostro paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi al Quirinale alle azzurre della nazionale di calcio femminile, reduci dall'Europeo. "Il calcio femminile - ha sottolineato ricordando un incontro analogo avvenuto sei anni fa - è da sorreggere e incoraggiare. In 6 anni è stata fatta molta strada". Mattarella ha rinnovato, come fece 6 anni fa, il "riferimento all'art 3 della Costituzione sull'uguaglianza, le pari opportunità, le pari condizioni: dalla preistoria tutto è stato sempre più difficile per le donne" situazione che, "per fortuna, si sta superando. Ma c'è ancora tanta strada da fare", ha subito ammonito. "Lo sport è di esempio, può migliorare le relazioni sociali, le rafforza e le consolida". E in questo, ha detto ancora rivolgendosi alle azzurre, "avete dato un contributo importante per rendere il Paese più giusto e consapevole".