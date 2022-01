Il Covid spaventa il calcio: la situazione nelle squadre in giro per l'Europa

IN AGGIORNAMENTO

TEMPO REALE

Dopo la sosta giocatori e staff si sono ritrovati per la ripresa della preparazione, ma i contagi non lasciano tranquille le società

Dopo la pausa natalizia e in attesa dei primi movimenti di mercato, i vari campionati ripartono nell'incertezza. Il boom di contagi Covid sta tenendo tutti col fiato sospeso. Prima di riprendere gli allenamenti calciatori e staff sono stati infatti sottoposti a tamponi di controllo e le notizie sono state poco incoraggianti, con casi di positività emersi in diverse squadre, non solo in Italia.

LA SITUAZIONE SQUADRA PER SQUADRA

Atalanta: 2 positivi nel gruppo squadra, uno è Musso

Bologna: Molla, Viola, Dominguez, Hickey, Medel, Vignato, Santander e Van Hooijdonk

Cagliari: Nandez

Empoli: 3 positivi nel gruppo squadra

Fiorentina: 2 giocatori positivi e tre tesserati vicini alla prima squadra

Genoa: Shevchenko, Criscito, Serpe e un altro giocatore

Inter: Dzeko, Cordaz e Satriano

Juventus: Chiellini, Pinsoglio e Arthur

Milan: Tatarusanu. Annunciato un altro positivo.

Napoli: Osimhen (quarantena in Nigeria), Lozano, Malcuit, Mario Rui, Meret, due membri dello staff e un magazziniere, oltre a Spalletti.

Roma: Mayoral, Fuzato e un altro giocatore

Salernitana: positivi 9 giocatori e due membri dello staff

Sampdoria: Augello, Falcone

Sassuolo: positivi 3 giocatori della prima squadra, uno è Peluso, e un membro dello staff

Spezia: Hristov, Kovalenko, Nzola, Manaj e un collaboratore

Torino: tre giocatori e un membro dello staff, oltre ai tre elementi del gruppo squadra risultati positivi nell'ultimo screening.

Venezia: positivi 2 tesserati

Verona: 8 giocatori positivi e due membri dello staff

Udinese: 7 calciatori e 2 membri dello staff

NAPOLI, AI POSITIVI SI AGGIUNGE MERET

Il Napoli ha comunicato che "in seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. I positivi, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo".

GENOA, POSITIVO UN ALTRO GIOCATORE

Altro positivo in casa Genoa. Il club ligure in una nota comunica che "un giocatore della Prima Squadra è risultato positivo" al Covid-19. "Il tesserato è stato posto in isolamento domiciliare e le autorità sanitarie competenti sono state prontamente informate", conclude il Grifone.

PSG: MESSI NEGATIVO

Lionel Messi è guarito dal coronavirus e tornerà in Francia nelle prossime ore. Secondo quanto riporta la stampa argentina la stella del Paris Saint-Germain è risultato negativo all'ultimo tampone ed è partito da Rosario con il suo jet privato, insieme alla famiglia, per rientrare in Europa.

COPPA D'AFRICA, TRE POSITIVI NEL SENEGAL

Emergono i primi casi di positività nelle nazionali che parteciperanno alla Coppa d'Africa in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio. Il Senegal è stato costretto a rimandare la partenza per via della positività al coronavirus di almeno tre calciatori. "Ci sono almeno tre casi: Saliou Ciss, Mamadou Loum Ndiaye e Habib Diallo, oltre ad altri casi sospetti" ha reso noto mercoledì all'AFP un funzionario del ministero dello sport senegalese.

BOLOGNA, ALTRI QUATTRO POSITIVI PRIMA DELL'INTER

Il Bologna "comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare".

NAPOLI, ELMAS TORNA NEGATIVO E RIENTRA IN ITALIA

Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro in Italia. Il centrocampista azzurro verrà adesso sottoposto agli esami di rito a Castel Volturno prima di rientrare in gruppo.