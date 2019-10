Cagliari, le reazioni social dei calciatori al gran gol di Nainggolan

La rete con cui Radja Nainggolan ha aperto il match contro la Spal è un gesto tecnico di rara bellezza: coordinazione, precisione e potenza in un unico tiro. Qualcosa a cui il belga ci ha abituato negli anni ma che rimane da vedere e rivedere, tanto che lo stesso Ninja ha voluto celebrarsi postando il video su Instagram. Il post ha scatenato commenti divertiti e stupiti di amici e colleghi calciatori. Si parte dal compagno Castro che, finito sulla traiettoria del tiro, se la ride scrivendo "se non mi abbasso mi spacchi la testa" e si arriva agli ex compagni Sensi e Candreva che parlano ad emoticon: dinamite pura.