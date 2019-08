Ferragosto in campo per il Cagliari che ad Assemini prepara la sfida di Coppa Italia contro il Chievo, valida per il terzo turno. Sotto lo sguardo del presidente Tommaso Giulini, che ha assistito all'allenamento da bordocampo, la squadra ha iniziato la seduta di questa mattina con la fase di attivazione. Il lavoro è proseguito con una serie di esercizi di tecnica a coppie, quindi focus sulla tattica con esercitazioni specifiche sulla fase offensiva: sviluppi e finalizzazione. In chiusura partita di verifica a 70 metri. Castro ha proseguito il suo lavoro personalizzato; sempre a riposo Romagna.