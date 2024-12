Cagliari, Nicola: "Abbiamo cercato di dare tutto"

"Abbiamo giocato contro Fiorentina, Atalanta e Venezia e solo quest'ultima sconfitta ha bruciato. Stiamo lavorando su situazioni che possono portarci a segnare. La prossima sarà ancora più importante e allora potremo fare delle valutazioni. Dobbiamo mantenere equilibrio, oggi ci siamo riusciti solo per un tempo. L'Inter ha tantissima qualità ed abbiamo cercato di dare tutto". Così Davide Nicola a Dazn dopo la sconfitta contro l'Inter che ha portato il pubblico sardo a contestare la squadra: "Dispiace non poter dare loro soddisfazioni sempre. Cerchiamo sempre nuove energie per migliorare. Oggi il pubblico ha scelto di manifestare in questa maniera il proprio dissenso. A prescindere dal pubblico a me piace giocare davanti a loro. Luvumbo? Non so quando potrà rientrare. Mina? Forse ha un problema al tallone ed ha chiesto il cambio".