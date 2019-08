Altro pareggio per il Cagliari nell'ultima amichevole precampionato. I sardi vengono fermati sull'1-1 a Catania (Serie C) rischiando anche la sconfitta: i siciliani, infatti, sono rimasti a lungo in vantaggio, sbloccando il risultato al 9' con Curiale, bravo ad approfittare di un grave errore di Pisacane, poi nel finale è arrivato il pareggio di Joao Pedro. Nainggolan in campo per 71 minuti. stavolta nel ruolo di trequartista.