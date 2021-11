Buon compleanno Neffa: 50 anni tra calcio, rovesciate e... musica

ex juve e cremonese

Il paraguaiano ha ispirato il noto cantante: lo ricordiamo con il gran gol al Barletta nel 1990

di

MATTEO DOTTO

Gustavo Neffa fa 50 anni. Molti over 40 lo ricorderanno: paraguayano, attaccante, mancino, grande promessa del calcio sudamericano, comprato dalla Juventus nell’estate ’89 (a soli 17 anni) dopo una strepitosa Coppa America e prestato alla Cremonese. Qualche lampo, una manciata di gol, i complimenti dell’Avvocato Agnelli e di Berlusconi ammirati in tribuna durante Milan-Cremonese della stagione 1989-90 (serpentina, traversa e tanti applausi per una giocata a pochi centimetri… dalla storia).

Poi, nell’ottobre ’91, il ritorno in Sudamerica, più precisamente in Argentina. Union di Santa Fè, il prestigioso Boca Juniors, l’Estudiantes. Ma tanta sfortuna sotto forma di innumerevoli guai fisici (ginocchia logorate) gli hanno fatto chiudere presto la carriera: a 25 anni ha smesso. Dedicandosi a seguire in giro per il mondo quella che sarebbe diventata sua moglie, la tennista Roxana De Los Rios, conosciuta al Villaggio Olimpico durante i Giochi di Barcellona, ultimo suo squillo da calciatore dopo la vittoria nel Preolimpico Sudamericano del febbraio ’92 (con il Paraguay e la Colombia di Asprilla che eliminarono Argentina, Brasile e Uruguay).

Dal campo Neffa, in Italia, si è trasferito… sul palco. Perché proprio in suo onore il cantante Giovanni Pellino (napoletano di Scafati e ammiratore dell’estro mancino del paraguaiano) ha scelto il nome d’arte di Neffa. “La mia signorina”, “Prima di andare via” le hit più note. I due si sono poi conosciuti: a Neffa (Gustavo) è piaciuta da matti l’idea che un rocker italiano portasse in giro per concerti il suo nome. Il promettente ragazzino cresciuto nell’Olimpia di Asuncion (esordio record ad appena 15 anni…) adesso è un fresco 50enne che vive a Miami e continua a seguire più il tennis che il calcio, visto che anche la figlia Ana Paula Neffa De Los Rios si è data alla racchetta.

Per un compleanno così tondo (Gustavo è nato il 3 novembre 1971) ecco l’omaggio… di Sportmediaset. Il video di quello che molti, a Cremona, considerano il gol più bello nella storia grigiorossa (il dibattito, comunque, è aperto…): una strepitosa rovesciata in Cremonese-Barletta. Stadio Zini in delirio, quel Neffa sembrava… Van Basten, come ricorda anche il nostro Gianni Balzarini. E pazienza se poi ha sostituito le scarpette… con microfono e chitarra.