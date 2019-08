Bundesliga, RB Lipsia-Francoforte 2-1 nel posticipo L'RB Lipsia ha battuto per 2-1 l'Eintracht Francoforte nel primo dei due posticipi della 2/a giornata di Bundesliga. Timo Werner festeggia il rinnovo sbloccando il risultato al 10', di Poulsen il raddoppio all'80'. Nel finale Paciencia all'89' firma il gol della bandiera per gli ospiti. In classifica Lipsia a punteggio pieno con Borussia Dortmund, Friburgo e Bayer Leverkusen.