Premier League: il Liverpool va ancora ko, rimonta del Brighton

Il Liverpool ha staccato la spina e non sa più vincere: col Brighton, nella 37a giornata, arriva il ko in rimonta per 3-2. Spingono subito i Reds, che schierano Chiesa titolare e si costruiscono due occasioni nei primi otto minuti. Al 9' ecco la rete del Liverpool, meritata per la produzione offensiva: Bradley salta due difensori e serve Elliott, ecco il vantaggio con un preciso tocco di piatto. Chiesa rischia di servire l'assist per il bis, poi ecco la prepotente reazione del Brighton e l'assedio nell'area rivale. Welbeck sfiora il pari, Minteh è scatenato. Il gol dei Seagulls è nell'aria e arriva al 32': assist di Gruda e tocco di Ayari per l'1-1. Dieci tiri e moltissimi tocchi in area per i padroni di casa, che si distraggono al 46'pt: conclusione a sorpresa di Szoboszlai, che spiazza Verbruggen per il vantaggio Reds al riposo.