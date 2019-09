"Dentro un campionato ci sono partite molto significative. Oggi per una serie di motivazioni era una di queste. Vedere la squadra giocare con questo coraggio e qualita' contro una squadra forte e che fisicamente fa la Serie A da tanti anni e' un qualcosa di importante, è una vittoria voluta e meritata, complimenti a tutti i miei ragazzi". Lo ha detto il tecnico del Brescia Eugenio Corini commentando il successo ottenuto in casa dell'Udinese. "E' un lavoro di un anno, il 18 settembre dell'anno scorso iniziava la mia avventura al Brescia, è un lavoro costruito nel tempo - ha proseguito - Abbiamo una squadra con tantissimi debuttanti in Serie A, c'era la curiosità e la voglia di approcciare questa categoria con le nostre caratteristiche e la nostra idea di calcio". A partire dalla prossima gara, contro la Juventus, i lombardi potranno contare anche su Mario Balotelli, di rientro dalla squalifica. "Sarà a disposizione, è un'arma in più che abbiamo - ha concluso Corini - . Valuterò tutte le opzioni e poi deciderò se farlo giocare o meno, comunque torna a disposizione".