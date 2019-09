Neymar, al centro di voci di mercato per tutta l'estate, torna a distanza di tre mesi dall'infortunio rimediato in nazionale contro il Qatar ed è protagonista nell'amichevole contro la Colombia con l'assist per il gol dell'1-0 di Casemiro su calcio d'angolo e la rete del definitivo 2-2 sul cross basso di Dani Alves. Sugli scudi anche Luis Muriel: l'attaccante dell'Atalanta ha realizzato una doppietta, segnando prima su rigore e poi con un destro vincente su assist dell'altro atalantino Duvan Zapata. Tra gli "italiani" in campo dal 1' anche gli juventini Alex Sandro (che ha causato il rigore dell'1-1 con un fallo molto ingenuo) e Cuadrado oltre al napoletano Ospina, mentre a 7 minuti dal termine è entrato il milanista Paquetà.