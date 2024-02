CHAMPIONS LEAGUE

Lo spagnolo aveva lasciato l'oggetto nello spogliatoio di Riad. L'abbiamo recuperato e, un mesetto dopo, riconsegnato a Lipsia

Missione compiuta. Il caso del parastinchi perduto è stato risolto. La storia comincia il 16 gennaio, quando il gruppo di SportMedaiset prende possesso dello stadio Al Alwall di Riad per prepararsi alle finale four di Supercoppa Italia. Due giorni prima si era giocata, nello stesso impianto, la finale di Supercoppa Spagnola tra Real Madrid e Barcellona. Gli spogliatoi non sono ancora stati ripuliti e in quello dei merengues la nostra produzione ritrova un parastinchi abbandonato con la sigla BD: è quello di Brahim Diaz.

Alberto Brandi lancia l'appello sui profili social promettendo che sarà fatto di tutto per riconsegnare al proprietario l'oggetto. L'appuntamento è già fissato: un mese dopo, 16 febbraio, in occasione della partita di Champions League Lipsia-Real Madrid. Rimaneva solo da trovare il modo per agganciare l'ex milanista. La nostra Maria Luisa Jacobelli ci riesce al Parken di Copenaghen, nella zona delle interviste dove Diaz si reca da grande protagonista della serata. La consegna è stata ripresa e il giocatore ha ringraziato per il gesto. Una missione portata a termine in una serata che il trequartista di Ancelotti ricorderà per sempre: il suo gol "alla Messi" ha fatto il giro del mondo e avvicinato il Real Madrid ai quarti di finale.