Qualificazioni Mondiali: De Bruyne salva il Belgio all’88’, Modric trascina la Croazia

Dopo lo scialbo pareggio contro la Macedonia del Nord nella propria gara di debutto, il Belgio trova la prima vittoria nel Gruppo J. I Diavoli Rossi superano infatti 4-3 il Galles in un match folle e salgono a quota 4 punti dopo due partite, portandosi a -3 proprio dai Dragoni di Craig Bellamy (7 pt. in tre giornate). Il gol che sblocca la sfida arriva al quarto d’ora di gioco e porta il marchio dei due belgi che sono pronti a diventare compagni di squadra anche al Napoli: un tiro di De Bruyne sbatte infatti sul braccio di Brennan Johnson e l’arbitro assegna un calcio di rigore, trasformato poi con freddezza da Lukaku. Al 19’ Tielemans sigla quindi il raddoppio su assist di De Cuyper (talento seguito da Juventus e Milan), mentre Doku timbra il tris al 28’. Nel recupero del primo tempo è invece il Galles a beneficiare di un penalty per un fallo di Sels su Mepham, con Wilson che accorcia così le distanze dagli undici metri. Sempre il giocatore del Fulham offre poi a Thomas l’assist per il gol del 3-2 al 52’, con Brennan Johnson che completa quindi l’incredibile rimonta gallese con la rete del 3-3 al 70’. Il Belgio si riversa allora in attacco per provare a rivincere una partita che sembrava già chiusa e all’80’ va a segno un’altra volta con Lukaku, ma la rete viene annullata dopo una lunga revisione al Var: il pallone era infatti uscito in fallo laterale a inizio azione. A segnare il 4-3 che vale la vittoria per i Diavoli Rossi ci pensa allora De Bruyne all’88’, con un piattone al volo che fa impazzire i tifosi presenti allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles. In vetta al girone balza però la Macedonia del Nord, vincente 1-0 in Kazakistan. All’Astana Arena è Trajkovski a segnare al 33’ il gol che permette ai macedoni di conquistare il successo e di salire a quota 8 punti, mentre a 3 punti restano i kazaki. Ultimo a zero è ancora il Liechtenstein.