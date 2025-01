Franco Baresi avvisa il Milan in vista del derby: "Serve far un esame di coscienza per ritrovare personalità"

Scongiurato lo scontro con la Juventus, ma non la possibilità di incontrare l'Inter agli ottavi di finale con i nerazzurri che saranno la prossima avversaria del Milan in campionato nella serata di domenica 2 febbraio. Un appuntamento che potrebbe rappresentare una svolta come sottolineato da Baresi: "Abbiamo bisogno di ricompattarci. Nelle situazioni difficili tutti devono farsi un esame di coscienza e poi rimettersi in gioco - ha sottolineato il dirigente rossonero ai microfoni di Sky Sport -. Penso che abbiamo possibilità di farlo, magari cancellando quanto è successo in Champions dove abbiamo assaporato grande amarezza per il mancato accesso diretto agli ottavi".