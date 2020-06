Barcellona, spaccatura tra giocatori e tecnico Setien

SPAGNA

E' caos al Barcellona, dopo il pari contro il Celta Vigo che rischia di costare il titolo della Liga. Secondo quanto riferisce la stampa spagnola, si starebbe creando sempre di più una frattura fra i giocatori e lo staff tecnico guidato da Quique Setien. L'emittente 'Rac 1' riferisce di un vertice fra il presidente Josip Maria Bartomeu, il ds Eric Abidal a casa dell'allenatore per analizzare il difficile momento della squadra.

Secondo i principali quotidiano catalani, al momento Setien non avrebbe ricevuto alcun "ultimatum" anche se le prossime partite contro l'Atletico Madrid al Camp Nou e contro il Villarreal (in trasferta) saranno decisive per la sua riconferma nella prossima stagione.

La tensione si inserisce nei giorni immediatamente successivi all'affare Arthur-Pjanic che non è piaciuto a tutti in Spagna, considerata la cessione di un quasi 24enne per un 30enne anche se di provata classe.