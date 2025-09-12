Barcellona, la Uefa toglie la squalifica a Flick dopo i fatti della semifinale contro l'Inter

Dopo il ricorso presentato dal club, la Uefa ha deciso di togliere la squalifica a Hansi Flick. Il tecnico del Barcellona potrà quindi sedersi in panchina già dalla prossima partita di Champions League che vedrà i Blaugrana impegnati contro il Newcastle. La sanzione disciplinare era stata inflitta lo scorso 8 agosto e faceva riferimento a quanto accaduto nella semifinale di ritorno contro l'Inter della passata stagione, quando Flick si era lasciato andare a comportamenti inappropriati negli ultimi minuti di partita e aveva criticato pubblicamente l'arbitro.