Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Barcellona, la Uefa toglie la squalifica a Flick dopo i fatti della semifinale contro l'Inter

12 Set 2025 - 21:31

Dopo il ricorso presentato dal club, la Uefa ha deciso di togliere la squalifica a Hansi Flick. Il tecnico del Barcellona potrà quindi sedersi in panchina già dalla prossima partita di Champions League che vedrà i Blaugrana impegnati contro il Newcastle. La sanzione disciplinare era stata inflitta lo scorso 8 agosto e faceva riferimento a quanto accaduto nella semifinale di ritorno contro l'Inter della passata stagione, quando Flick si era lasciato andare a comportamenti inappropriati negli ultimi minuti di partita e aveva criticato pubblicamente l'arbitro. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:47
Domani Fiorentina-Napoli

Domani Fiorentina-Napoli

02:14
DICH PIOLI FIORENTINA pre Napoli 12/9 DICH

Pioli: "Non esistono squadre imbattibili, possiamo giocarcela”

01:22
DICH CUESTA PARMA pre Cagliari 12/9 DICH

Parma, Cuesta: "Sfida salvezza? No, è una partita come tante altre"

00:57
MCH ONANA IN TURCHIA MCH

L'arrivo di Onana in Turchia

00:32
DICH CONTE 3 pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Lasciamo stare il fantacalcio... abbiamo pressioni pure per quello"

01:25
DICH 2 CONTE pre fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Per noi sarà l'anno più complesso"

01:51
DICH 1 CONTE NAPOLI pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Inseriremo i nuovi, ci vorrà pazienza"

01:12
DICH CHIVU 2 pre Juve 12/9 DICH

Chivu:""Non sono qui per stravolgere tutto"

01:22
DICH 1 CHIVU INTER pre Juve 12/9 DICH

Chivu: "Akanji-Pavard? Non importa come, è importante... averlo fatto"

01:29
DICH TUDOR JUVENTUS su attacco 12/9 DICH

Tudor:""Openda può partire dal 1'"

01:09
DICH TUDOR JUVENTUS pre Inter 12/9 DICH

Tudor: "In attacco devo sfruttare al massimo la rosa e le qualità che ho"

01:33
Serie A povera di gol

Serie A povera di gol

01:15
Lecce, parla Ramadani

Lecce, parla Ramadani

01:29
Il ritorno di Lookman

Il ritorno di Lookman

01:57
Donnarumma al City

Donnarumma al City

01:47
Domani Fiorentina-Napoli

Domani Fiorentina-Napoli

I più visti di Calcio

Palermo, trovato morto l'ex presidente Paul Baccaglini: ipotesi suicidio per l'ex Iena

DICH LEAO

Leao: "E' una lesione per cui non si possono prendere rischi"

DICH OPENDA JUVENTUS DICH

Openda: "Sono un numero 9, mi piace essere un calciatore che si muove parecchio"

INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

DICH VARDY PRESENTAZIONE 10/9 DICH

Vardy: "Ho scelto la Cremonese perché mi ricordava il Leicester"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:24
Bundesliga: Eintracht ko, prima vittoria per il Leverkusen
23:21
Liga: Siviglia-Elche 2-2, a segno l'ex Milan André Silva
23:14
Campobasso FC protagonista ad Adweek House a New York
22:19
Udinese: Bayo salta il Pisa
22:12
Il Pescara domani riceve la visita del Venezia