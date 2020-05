Barcellona, è già allarme infortuni

L'allarme arriva dalla Spagna e da un rapporto dei medici del Barcellona, Secondo il quotidiano iberico As c'è grande preoccupazione del club per la salute dei suoi giocatori. No, questa volta non parliamo di coronavirus, ma dell'alto rischio di lesioni nel caso in cui l'attività venga riavviata dopo questi due lunghi mesi di stop. Le previsioni più ottimistiche esiste la possibilità di soffrire "tra cinque e dieci infortuni" durante il primo mese di gare. Il rapporto mette l'accento in particolar modo sul lavoro di prevenzione durante la fase di riabilitazione "nei muscoli posteriori della coscia e nelle articolazioni".