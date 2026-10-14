La FIFA modifica il regolamento per giustificare il caso Balogun: cambia l'articolo 27 del Regolamento

Così FIFA prova a discolparsi ammettendo che in precedenza non era presente un regolamento che disciplinasse una situazione "ambigua" come quella accaduta a Balogun. Circostanza in cui fu il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a rivelare la chiamata fatta all'amico Infantino: "Gli ho telefonato, non era un fallo, ma due atleti che si sono scontrati." Il rosso si trasformò in licenza di scendere normalmente in campo per il centravanti. Polemiche a non finire. Polemiche a forma di boomerang per gli USA, che vennero eliminati nettamente dal Belgio (4-1 l'esito finale).