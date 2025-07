Azzurre al Quirinale, Gravina: "Sono simbolo Italia migliore"

"La sua presenza e il suo incoraggiamento sono un grande sostegno per noi, un riconoscimento per le azzurre che sono il simbolo dell'Italia migliore, che non si ferma mai e si rialza dopo le cadute. Questo anche grazie ad un gruppo molto unito che continua ad aiutarsi". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, parlando al Quirinale dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la nazionale di calcio femminile. "Come federazione siamo orgogliosi di questa nazionale e di tutto il movimento, Non è solo una squadra ma un modello vero, che è capace di ispirare le nuove generazioni. Lo spirito di queste ragazze ha fatto breccia nel cuore delle italiane e degli italiani, con i loro sorrisi e i loro pianti", ha sottolineato Gravina.