Atalanta, Marino: "Col Bruges consapevolezza di potercela giocare"

"Il Bruges? C'è la consapevolezza che ce la possiamo giocare, loro stanno facendo bene sia in Belgio che in Europa. È una piazza calda che ha meritato di essere in questo gruppo". Così Umberto Marino, ad dell'Atalanta, a Sky Sport, dopo l'esito del sorteggio dei playoff di Champions. "Abbiamo fatto una stagione in Champions fantastica, così come in campionato - ha sottolineato - Essere noni al termine della prima fase è un traguardo strepitoso, con una differenza reti clamorosa. Sono contento, ora affrontiamo questo ennesimo avversario. La partita contro il Barcellona è stato un spot per tutto il calcio italiano". "De Ketelaere? Cresce di gara in gara, aveva bisogno di trovare club che lo accompagnasse in un percorso, siamo felici", ha aggiunto. Quanto a possibile intervento sul mercato in difesa ha chiosato: "Vediamo gli ultimi giorni. Queste sono scelte che farà l'allenatore in base ai giocatori che ha. Il mister è bravo a sorprendere con idee e soluzioni nuove, c'è fiducia su quello che potrà fare il mister".