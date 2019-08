"Le nostre ambizioni? La salvezza!". La battuta di Gian Piero Gasperini alla vigilia della prima di campionato della sua Atalanta in casa della Spal ricalca il pensiero del patron Antonio Percassi, che giovedì in un'intervista a L'Eco di Bergamo aveva sottolineato l'importanza dell'obiettivo minimo: "Ha ragione il presidente: 40 punti, se bastano, e poi tutto il resto - ha aggiunto il tecnico della Dea -. Occorre confermare la fame di essere protagonisti, la stessa fame che alla fine dello scorso campionato ci aveva condotto a 9 vittorie e 4 pareggi". - "Condivido il discorso dell'umiltà, che non equivale a debolezza ma a forza - ha continuato Gasperini -. In una stagione nuova si riparte da capo, senza cancellare ovviamente il terzo posto dell'anno scorso: all'inizio non si può mai sapere per cosa si combattera'".