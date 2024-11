Aston Villa, Emery polemico: "Gol annullato? Non è mai fallo"

Dopo lo 0-0 con la Juve con tanto di gol annullato a Rogers nel recupero per un fallo su Di Gregorio, Unai Emery mastica amaro. "Soddisfatto della partita e anche del cammino della squadra - ha spiegato il tecnico dell'Aston Villa -. Gara equa nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo giocato meglio". "Il gol annullato? Non capisco bene che cosa sia successo - ha aggiunto in maniera un po' polemica -. L'arbitro ha dato la rete, poi il Var ha detto che non era gol e tale analisi non mi è piaciuta. In Inghilterra non è fallo e neanche in Europa, così come per me e per la mia squadra".