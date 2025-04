Arbitro aggredito in Sicilia: RSC Riposto esclusa dal campionato, giocatori squalificati fino al 2030

La RSC Riposto è stata esclusa dal campionato per la stagione 2025/26 e per i giocatori sono state imposte squalifiche fino al 2030. La brutale aggressione all'arbitro 19enne durante una partita di playoff categoria Under 17 ha portato a squalifiche esemplari per mano del Giudice Sportivo che ha deciso per "l'esclusione della società RSC Riposto dal campionato Allievi/Under 17 della stagione 2025/26 e la squalifica per nove giocatori fino al 5 aprile 2030". Stop fino al 30 giugno 2025 per l'allenatore Maurizio Anastasi, con sanzione attenuata per la collaborazione fattiva nel proteggere l'arbitro.