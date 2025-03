Arbitro aggredito, Daspo per 3 dirigenti nel Casertano

La Polizia di Stato di Caserta ha notificato 3 Daspo ai dirigenti di una squadra di calcio della provincia di Caserta per un'aggressione ai danni della terna arbitrale. I fatti sono avvenuti al termine della partita tra Real Normanna, squadra di Aversa, e Albanova, squadra di Casal di Principe, valida per il campionato di Eccellenza Campania girone A e disputata allo stadio Bisceglia di Aversa lo scorso 1° dicembre. Stando a quanto ricostruito dai poliziotti del Commmissariato di pubblica sicurezza di Aversa e nell'istruttoria della Divisione anticrimine, al termine dell'incontro, terminato con li risultato di 0-0 tre dirigenti di una delle due squadre hanno invaso il terreno di gioco per aggredire la terna arbitrale per aver negato un calcio di rigore e annullato un gol alla propria squadra. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito il degenerare della situazione. I provvedimenti adottati dal questore di Caserta, notificati nei giorni scorsi ai rispettivi destinatari, vietano di accedere a tutti gli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni calcistiche disputate dalla squadra di appartenenza, nonché da tutte le squadre di calcio, dalla Serie A al campionato di Terza categoria, per un periodo complessivo di 3 anni. Per gli stessi fatti, i 3 sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.