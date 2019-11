Arbitri: a La Penna il lunch match Juve-Sassuolo

Sarà La Penna (Var: Nasca) a dirigere Juventus-Sassuolo, lunch match della 14.ima giornata di Serie A. Per Inter-Spal, in programma domenica alle 15, è stato designato Irrati (Var: Banti), mentre sarà Pasqua a dirigere Napoli-Bologna (Var: Marianini). Per il Milan a Parma ci sarà Valeri (Var: Chiffi), mentre per il delicato derby tra Brescia e Atalanta è stato designato Doveri (Var: Fabbri). Queste le designazioni complete: