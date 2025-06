Ancelotti verso Brasile-Ecuador: "Vinicius sarà determinante"

"Non so se sia riuscito a dare il massimo con la nazionale, ma credo che abbia ancora tempo per farlo. Sono convinto che vedremo il suo meglio in nazionale, proprio come ha dimostrato al Real Madrid", ha aggiunto. Ancelotti ha ribadito che Vinicius "è un giocatore fondamentale per noi. Su questo non si discute. È un giocatore che può fare la differenza, anche se non sempre gioca al meglio, ma è fondamentale per le sue qualità". "È un giocatore che cambia il corso di una partita. Sempre, in ogni momento. Dobbiamo lavorare per aiutarlo a dare il massimo anche qui", ha concluso Ancelotti.