Amichevoli, tre gol del Cagliari nel primo test con l'Ospitaletto

Il primo gol del Cagliari versione 2025-2026 è di Luvumbo: è stato l'attaccante angolano a sbloccare il risultato nell'amichevole giocata questo pomeriggio a Temù contro l'Ospitaletto. Tre a uno per i rossoblù di Pisacane il punteggio finale: dopo il gol iniziale di Luvumbo all'8' è arrivato il momentaneo pari dell'Ospitaletto Franciacorta con Gobbi. Prima dell'intervallo le reti di Deiola e Piccoli. Poi squadre stravolte dalle sostituzioni per far giocare tutte le rose, da una parte e dell'altra. La squadra di Pisacane ha cominciato con il 3-5-2. Tante le assenze importanti: tra le altre, quelle di Luperto, Mina, Prati e Gaetano. In pratica lo stesso Cagliari dello scorso anno, ma senza Viola, Augello e Makoumbou. I rinforzi? I giocatori tornati dai prestiti. Osservati speciali soprattutto Idrissi (sempre in campo) e Veroli. Più l'unico vero acquisto, Borrelli, schierato nella ripresa. Pochi volti nuovi, ma il Cagliari ha speso molto, circa 30 milioni di euro, per i riscatti di Caprile, Adopo, Piccoli e Gaetano. In uscita Scuffet (al Pisa), non impiegato da Pisacane nell'amichevole di oggi. In arrivo Folorunsho, ma si attende la definizione degli ultimi dettagli della trattativa con il Napoli.