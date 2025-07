Amichevoli, solo un pari per il Torino

Si chiude con un pareggio la prima amichevole estiva del nuovo Torino di Marco Baroni, i granata concludono 1-1 il test contro l'Ingolstadt a Prato allo Stelvio. I tedeschi, arrivati decimi nell'ultima stagione nella terza serie in Germania, passano a fine primo tempo grazie alla rete di Sturm, a metà ripresa ci pensa il classe 2006 Gabellini ad evitare la sconfitta. E' un Toro ancora da costruire, ma che dopo la cessione di Ricci è sempre più vicino a perdere anche Milinkovic-Savic: il portiere non è sceso in campo nell'amichevole contro l'Ingolstadt, mentre prosegue la trattativa con il Napoli per il suo trasferimento in Campania. Ora Vlasic e compagni proseguiranno nel loro ritiro a Prato allo Stelvio che terminerà sabato prossimo con la seconda amichevole, alle ore 16 contro la Cremonese, formazione neopromossa in Serie A e guidata dall'ex granata Nicola.