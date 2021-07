Amichevoli: Napoli, basta Osimhen: 1-0 alla Pro Vercelli

AMICHEVOLE

Un gol di testa del nigeriano decide il test contro la squadra di Serie C. Vincono Cagliari, Bologna e Torino, solo pari per il Verona

Al Napoli basta una rete di Victor Osimhen per battere la Pro Vercelli in amichevole precampionato. Il gol di testa del nigeriano decide la sfida contro il team di Serie C, segnata però anche dall’infortunio al ginocchio di Demme. Negli altri test, vincono bene il Cagliari (3-0 con gol al debutto di Dalbert), e il Torino (5-1 al Brixen). Successo di rigore per il Bologna, mentre l’Hellas Verona fa 0-0 nel 'derby' con la Virtus.

Vittoria di misura per il Napoli di Luciano Spalletti nell’amichevole contro la Pro Vercelli. Gli azzurri, che possono contare soltanto su alcuni dei titolari attesi per la stagione, non vanno oltre l’1-0 nella partita contro la formazione piemontese, che milita in Serie C. I partenopei partono subito con un atteggiamento offensivo, sfiorando il gol con una bell’azione di Ounas: l’algerino salta un avversario e calcia a botta sicura sul secondo palo, dove solo l’intervento del difensore Masi, a portiere battuto, gli nega la gioia della rete.

Al 18’ primo problema della stagione per Spalletti: Demme esce per un infortunio al ginocchio, venendo sorretto dallo staff medico. Il match si sblocca al 26’, quando la sponda di Rrahmani sul corner di Mario Rui trova il colpo di testa vincente di Osimhen. Da lì in poi i campani cercano a più riprese il raddoppio, ma prima il palo e poi Tintori fermano rispettivamente Zedadka e Osimhen. Nella ripresa il nigeriano spreca un’occasione ghiotta sull’assistenza di Politano, mettendo fuori da ottima posizione. L’ingresso di Ciciretti dà vivacità al fronte offensivo, ma non porta risultati concreti: l’1-0 resiste fino alla fine. Secondo successo quindi per gli uomini di Spalletti, che ora si preparano al test con il Bayern Monaco.

ALTRE AMICHEVOLI

Vicenza-Cagliari 0-3

Marcatori: 15’ Marin, 50’ Pavoletti, 62’ Dalbert

Bologna-Feralpisalò 1-0

Marcatore: 84’ Raimondo (rig.)

Torino-Bressanone 5-1

Marcatori: 30’ Verdi (T), 34’ aut. Angerer (T), 50’ aut. Senoner (T), 67’ Baselli (T), 72‘ Zaza (T), 74‘ Reci (B)

Verona-Virtus-Verona 0-0

Udinese-Fenerbahce cancellata

Empoli-Cuoiopelli cancellata