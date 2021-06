Amichevoli: Belgio fermato dalla Grecia, vincono Svizzera e Turchia

VERSO EURO 2020

I Diavoli Rossi, con Lukaku, non vanno oltre l'1-1. Sorridono le avversarie dell'Italia nel girone degli Europei

Solo un pareggio per il Belgio nella penultima amichevole prima del debutto agli Europei. I Diavoli Rossi, infatti, non vanno oltre l'1-1 con la Grecia: Thorgan Hazard firma il vantaggio al 20', ma gli ellenici evitano il ko grazie al gol al 66' di Tzavellas. Vincono, invece, le avversarie dell'Italia nel girone della rassegna continentale: la Turchia batte 2-0 la Moldavia, mentre la Svizzera travolge 7-0 il Liechtenstein. Getty Images

BELGIO-GRECIA 1-1

Il Belgio compie un mezzo passo falso nella penultima amichevole prima dell'esordio ad Euro 2020. A Bruxelles, i Diavoli Rossi non vanno oltre l'1-1 con la Grecia, un pareggio che vale comunque l'ottavo risultato utile consecutivo. La partita si sblocca dopo 20 minuti, quando Thorgan Hazard conclude con un destro al volo una splendida triangolazione con Carrasco. L'esterno del Dortmund ha anche l'occasione di trovare la doppietta, ma colpisce il palo dopo aver superato Vlachodimos. Nella ripresa, Martinez inserisce Dries Mertens e Batshuayi e lascia negli spogliatoi Lukaku, protagonista solo con un tiro al 15' disinnescato dal portiere ellenico. A metà ripresa, arriva il pareggio della Grecia: calcio di punizione e colpo di testa di Papadopoulos, che colpisce il palo, ma sulla ribattuta si fionda Tzavellas, che ribadisce in rete il gol che vale l'1-1. Martinez prova a vincere inserendo Trossard, Chadli, Tielemans e Sels, ma gli uomini di Schip resistono e portano a casa un prestigioso 1-1. Il Belgio potrà rifarsi nell'amichevole di domenica contro la Croazia, poi sarà tempo di esordire nell'Europeo, con la prima sfida alla Russia in programma sabato 12 giugno.

LE ALTRE PARTITE

Doppio successo per Svizzera e Turchia, inserite nel girone dell'Italia agli Europei al via il prossimo 11 giugno. Gli elvetici travolgono il Liechtenstein con un netto 7-0 in cui spiccano la tripletta di Gavranovic, la doppietta di Fassnacht e il gol di Edimilson Fernandes, con il tabellino completato dall'autogol di Frick. La formazione di Gunes, prima avversaria degli Azzurri nella rassegna continentale, vince invece 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Burak Yilmaz (58') e dell'ex Roma Cengiz Under (77'). Sorride anche l'Ucraina di Shevchenko, che batte 1-0 l'Irlanda del Nord: decide il colpo di testa al 10' di Zubkov su cross di Karavaev.