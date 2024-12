Alla Liuc open day con ex calciatori Pandev e Filippo Galli

All'università Liuc open Day con gli ex calciatori Goran Pandev e Filippo Galli per il Master in Gestione e Innovazione nel Calcio. Liuc Business School lancia Magic - Master in Gestione e Innovazione nel Calcio, progettato insieme ad Aleotti Lab. Appuntamento con la presentazione del nuovo percorso manageriale, sabato 14 dicembre alle 10.30, nell'Auditorium della Liuc Business School, alla presenza di Alessandro Aleotti, direttore del master e di due leggende del calcio che hanno sviluppato, negli anni, competenze rilevanti in tema di management e di innovazione nel settore: Filippo Galli e Goran Pandev.