Adesivo antisemita Roma-Parma, Procura Figc attende Digos

Il presunto adesivo antisemita apparso allo stadio Tardini di Parma nel settore che ospitava i tifosi della Roma non è passato inosservato alla Figc. Al momento, come apprende LaPresse, la Procura federale attende l'esito delle indagini preliminari della Digos per capire se le fotografie apparse sul web dello sticker raffigurante una stella di David e il simbolo della Lazio con la scritta "peggior nemico" sono veritiere. A quanto si apprende, gli ispettori federali a bordo campo non hanno messo nulla a referto, motivo per cui il giudice sportivo non ha emesso provvedimenti al riguardo.